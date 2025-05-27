بسبب دعمه فلسطين.. بطل تركي يلقي ميداليته الذهبية في نهر النيل

وكالات

ألقى الرياضي التركي نجم الدين أربكان اكيوز، بطل أوروبا في رياضة الووشو القتالية، ميداليته الذهبية في نهر النيل، وحدد عقابه بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

في بطولة 2023، التي مثل فيها تركيا، حصلت أكيوز على المركز الأول، وبعد تتويجه برفع العلم الفلسطيني وأدى رقصة تقليدية تشبه تلك التي تقودها شباب مسيرات العودة في غزة.

ألقاها في نهر النيل... بطل تركي يتخلى عن ميداليته الذهبية التي حصل عليها في بطولة أوروبا بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بسحبها منه بسبب دعمه للقضية الفلسطينية. pic.twitter.com/Ehc9tpW3sj — الاسطنبولي (@istanbulli1453) May 26, 2025

ردًا على ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع اكيوز، واعتبر أن رفع العلم الفلسطيني وأداء الدبكة على منصة التتويج يتعارضان مع ما وصفه ببروتوكلات البطولة"، فقرر إلغاء فوزه وسحب الميدالية.

وأكد أكيوز عن رفضه للجنة، قائلًا: "يمكنكم ملاحقتي أو نزع أعضاء طاقمي، لا يهمني، لقد فعلت ذلك رغم أن الجميع قد اختاروا مسيرتي الرياضية"، في إشارة إلى التمسك به بتضامنه مع فلسطين كانت العواقب.

صعد على أحد جسور نهر النيل في القاهرة، وقال: "الصهاينة يتحكمون حسب أهوائهم في المجال الرياضي، ويفرضون عراقيل على الآخرين".