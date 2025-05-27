إعلان

بسبب دعمه فلسطين.. بطل تركي يلقي ميداليته الذهبية في نهر النيل

12:13 ص الثلاثاء 27 مايو 2025

الرياضي التركي نجم الدين أربكان اكيوز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ألقى الرياضي التركي نجم الدين أربكان اكيوز، بطل أوروبا في رياضة الووشو القتالية، ميداليته الذهبية في نهر النيل، وحدد عقابه بسبب موقفه الداعم لفلسطين.

في بطولة 2023، التي مثل فيها تركيا، حصلت أكيوز على المركز الأول، وبعد تتويجه برفع العلم الفلسطيني وأدى رقصة تقليدية تشبه تلك التي تقودها شباب مسيرات العودة في غزة.

ردًا على ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا مع اكيوز، واعتبر أن رفع العلم الفلسطيني وأداء الدبكة على منصة التتويج يتعارضان مع ما وصفه ببروتوكلات البطولة"، فقرر إلغاء فوزه وسحب الميدالية.

وأكد أكيوز عن رفضه للجنة، قائلًا: "يمكنكم ملاحقتي أو نزع أعضاء طاقمي، لا يهمني، لقد فعلت ذلك رغم أن الجميع قد اختاروا مسيرتي الرياضية"، في إشارة إلى التمسك به بتضامنه مع فلسطين كانت العواقب.

صعد على أحد جسور نهر النيل في القاهرة، وقال: "الصهاينة يتحكمون حسب أهوائهم في المجال الرياضي، ويفرضون عراقيل على الآخرين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نجم الدين أربكان اكيوز ميدالية ذهبية نهر النيل فلسطين
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

انقطاع الكهرباء بمستشفى أم المصريين.. وتحرك عاجل من الصحة
بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي