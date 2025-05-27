• باقات خدمية متكاملة تشمل "النقل الجوي والإقامة والإعاشة والخدمات اللوجستية في المشاعر المقدسة

• ابتكار "الإحرام الأبرد".. أول زي ذكي يضمن بيئة مريحة وآمنة أثناء أداء المناسك بالتعاون مع شركات عالمية

• تعزيز تجربة الحج الفاخرة عبر توفير مناطق مخصصة للراحة والأكل وصالات القهوة والوجبات الخفيفة المستوحاة من صالات الفرسان.. وتجهيز خدمات للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

إعلان تحريري

أعلنت مجموعة السعودية عن إطلاق خطة طموحة ومتكاملة لموسم الحج في العام الحالي 2025، والمتوقع أن يكون خلال الفترة من 4 إلى 9 يونيو المقبل، حسب الرؤية الشرعية للهلال، وتتضمن الخطة باقة متنوعة من الخدمات الجديدة والفاخرة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة الحجاج. وتأتي هذه الخطوة لتؤكد الدور الريادي للمجموعة في تقديم حلول متكاملة تركز على راحة ضيوف الرحمن وسلامتهم في جميع مراحل رحلتهم المقدسة، وذلك في إطار التزامها بدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة أولى للسياحة الدينية.

وتعليقًا على تلك الخطوة الأولى من نوعها، قال المهندس إبراهيم العمر، المدير العام لمجموعة الخطوط السعودية: "إنَّ موسم الحج يظل من أولوياتنا الوطنية القصوى، ونفخر هذا العام بتشغيل عملياتنا الجوية بكامل طاقتها، مع التوسع في دورنا لنصبح مزودًا مباشرًا للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن. وتهدف هذه الخطوة إلى تقديم تجربة متكاملة تلبي أعلى معايير الرعاية والضيافة."

خدمات شاملة للحجاج

ولأول مرة في تاريخها، تقدم مجموعة السعودية خدمات شاملة للحجاج، علمًا بأن الحد الأدنى للعمر المسموح به للمشاركة في أداء مناسك الحج هو 12 عامًا، وتشمل تلك الخدمات النقل الجوي، والإقامة، والإعاشة، والخدمات اللوجستية في المشاعر المقدسة. إضافةً إلى إصدار بطاقات الصعود للرحلات ذهابًا وإيابًا مباشرة من المطارات، بدعم من طاقم متعدد اللغات لضمان التواصل السلس، وتوفير طواقم متعددة اللغات لضمان تواصل فعال، وإتاحة خدمات طبية شاملة تشمل الأكسجين والنقالات الطبية لذوي الإعاقة، فضلًا عن برامج توعوية على متن الطائرات تشرح مناسك الحج بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

تجربة الحج الفاخرة

وفي إطار تعزيز تجربة الحج الفاخرة، ستقدم مجموعة السعودية إقامة مميزة، ومناطق مخصصة للراحة، ومطاعم وصالات القهوة والوجبات الخفيفة مستوحاة من صالات الفرسان في المشاعر المقدسة. وسيتمكن الحجاج من الاستمتاع بخيارات متنوعة من الوجبات خلال الرحلات، إلى جانب التنبيهات الدقيقة لمواقيت الصلاة وميقات الإحرام، وبرامج إرشادية خاصة تم تطويرها بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة.

وحرصًا على راحة جميع المسافرين، تتوفر أيضًا خدمات إضافية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، مثل وسائل النقل المخصصة، وتوفير الأوكسجين على متن الطائرة، وخدمات النقالة الطبية، لضمان رحلة مريحة وشاملة للجميع.

أسطول جوي

واستعدادًا لموسم الحج الاستثنائي هذا العام، توفر "السعودية" أكثر من مليون مقعد على مدى 74 يومًا عبر أسطول جوي مكون من 158 طائرة، مستهدفة تحقيق حصة سوقية تصل إلى 35%. وتغطي الخدمات ضيوفًا من أكثر من 100 وجهة حول العالم، مع التركيز على توفير تجربة مريحة، من إصدار تذاكر السفر إلى تسهيل إجراءات الوصول والإقامة. وتعمل المجموعة بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لضمان انسيابية العمليات في جميع المطارات، بمشاركة أكثر من 11,000 موظف من طواقم السعودية.

تطوير المنشآت

كما استثمرت المجموعة أكثر من 100 مليون ريال سعودي لتوسيع وتطوير منشآتها في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، بما في ذلك الإقامة الفاخرة المطلة على الحرمين الشريفين وخدمات الإعاشة التي تلبي الأذواق المتنوعة للحجاج. كما توفر مناطق استراحة مستوحاة من صالات "الفرسان"، وأسِرَّة بمواصفات درجة الأعمال في المشاعر المقدسة لضمان أقصى درجات الراحة والخصوصية. وتلتزم المجموعة بتوظيف الكفاءات الوطنية بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى تخصيص 29% من مشترياتها لدعم المحتوى المحلي.

ابتكار تقني: الإحرام الأبرد

وفي إنجاز يرسخ مكانة السعودية، كمبتكر رائد في مجال خدمات الحج والعمرة، أطلقت منتجها الجديد "الإحرام الأبرد"، وهو أول زي عالي التقنية مصمم لتبريد الجسم أثناء أداء المناسك. ويأتي هذا الابتكار الفريد بالتعاون مع شركة Landor العالمية الرائدة في تصميم العلامات التجارية، وشركة Brrr® العالمية المتخصصة في تقنيات الأقمشة المبردة، ويعتمد على معادن تبريد وتقنية امتصاص للرطوبة وتجفيف سريع، مما يقلل درجة حرارة الجلد بمقدار 1-2 درجة مئوية، ويوفر حماية UPF 50+ من أشعة الشمس، وذلك بهدف توفير بيئة مريحة وآمنة للحجاج أثناء تنقلهم بين المشاعر المقدسة، خصوصًا في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

ومن جانبها، قالت ماري-كاثرين كولب، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Brrr® : "نحن فخورون بشراكتنا مع "السعودية" وLandor في هذا المشروع الرائد الذي يحدث فرقًا حقيقيًا للحجاج، ويوضح قوة الابتكار في خدمة الإنسان."

وقال لوك سبايسر، الرئيس العالمي للاستراتيجية والابتكار في Landor: "هذه المبادرة تعزز مكانة "السعودية" عالميًا وتترجم وعودها بالابتكار إلى واقع ملموس يخدم ضيوف الرحمن بأعلى المعايير."

مبادرة "طريق مكة"

وتواصل مبادرة "طريق مكة" تقديم خدماتها المتنوعة لأكثر من 120,000 حاج، لضمان توفير سبل الراحة والسلامة، بينما تدير خدمة "الأمتعة أولًا" نقل نحو 270,000 حقيبة و240,000 عبوة زمزم لضمان تجربة خالية من المتاعب. وتؤكد هذه المبادرات والخدمات المميزة والمبتكرة التزام مجموعة السعودية الدائم بتعزيز جودة الخدمات وتحقيق التميز في خدمة ضيوف الرحمن، بما يعزز مكانة المملكة كقبلة دينية عالمية رائدة.

دعم رؤية السعودية 2030

تأتي هذه الخطوات الرائدة ضمن العمل على تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير قطاع السياحة وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للجذب السياحي والديني. وتولي "السعودية" اهتماماً بالغاً بمواسم الحج والعمرة، عبر تقديم خدمات متكاملة ومتطورة تضمن راحة الحجاج والمعتمرين وسلامتهم، مما يعكس التزامها بدعم أحد أهم ركائز الرؤية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن. ولم تعد "السعودية" مجرد وسيلة نقل، بل باتت عنصراً محورياً في دفع عجلة السياحة والثقافة، وشريكاً أساسياً في إبراز صورة المملكة الحديثة المتجذرة في أصالتها، من خلال توسيع الشراكات الدولية، وتبني أحدث تقنيات الضيافة. وتواصل "السعودية" دورها الرائد كمحفّز للاقتصاد الوطني، ومساهم رئيسي في الارتقاء بتجربة السفر من المملكة وإليها، خصوصاً خلال مواسم الحج والعمرة.

نبذة عن السعودية:

الخطوط السعودية (السعودية) هي الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية. تأسست في عام 1945، وتعد إحدى أكبر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط.

واستثمرت بشكلٍ كبيرٍ مؤخراً في أسطول طائراتها الذي يعد ضمن أحدث أساطيل الطائرات في العالم، والذي يطير حالياً إلى أكثر من 100 وجهة في 4 قارات؛ من بينها 28 وجهة داخلية.

"السعودية" هي عضو في الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) والاتحاد العربي للنقل الجوي (آكو)، وعضوٌ في تحالف سكاي تيم، ثاني أكبر تحالفات شركات الطيران منذ العام 2012م

وحظيت "السعودية" مؤخرًا على جائزة "شركة الطيران عالمية المستوى 2025" للعام الرابع على التوالي من جوائز رابطة تجارب المسافرين الجويين أبكس (APEX). كما ارتقت "السعودية" 11 مرتبة في تصنيف شركات الطيران العالمية لعام 2023 حسب تصنيف Skytrax، وتعد من أفضل عشر شركات طيران في العالم انضباطا في مواعيد رحلاتها وفق تقرير موقع Cirium.

لمزيد من المعلومات حول الخطوط السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.saudia.com

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