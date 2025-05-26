"ربما يد الكرملين".. روسيا تعلق بسخرية على صفعة ماكرون من زوجته

وكالات

سخرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من الحادثة التي شهدت صفعة زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون له، ملمحة بسخرية إلى أن هذه الصفعة قد تكون من "يد الكرملين" نفسها.

وكان ماكرون قد وصل إلى فيتنام في 25 مايو، حيث التقط صحفيون مقاطع فيديو قصيرة تظهر فيها زوجته بريجيت وهي توجه له صفعة على وجهه، رغم أن الفيديو لم يظهرها بالكامل، إلا أن حركة يدها كانت واضحة، وفي البداية، نفى القصر الرئاسي صحة اللقطات، ولكن مع انتشارها الواسع في وسائل الإعلام، صرح مصدر مقرب من الرئيس بأنها مجرد "خلاف عائلي بسيط".

وعلقت زاخاروفا قائلة: "لدي افتراض: ربما كانت تلك الصفعة من يد الكرملين".

كما أعادت إلى الأذهان حادثة أخرى مثيرة للجدل في مايو الجاري، حين انتشرت على مواقع التواصل صور من داخل قطار يظهر فيه ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وسط تكهنات عن وجود مخدرات على طاولة اجتماعهم.

وتساءلت زاخاروفا بسخرية: "في المرة السابقة، عندما تناولت وسائل الإعلام موضوع 'حفلة ثلجية' في القطار الذي كان ينقل مسؤولي الاتحاد الأوروبي من كييف، لم يجد مسؤولو العلاقات العامة لدى ماكرون حلاً سوى اتهام الصحافيين بنشر أخبار كاذبة".

وتابعت: "والآن؟ هل قررت السيدة الأولى تنشيط زوجها بضربة خفيفة لكنها أخطأت في القوة؟ أم كانت تمسك بمنديل فأخطأت؟ أو ربما كانت تعدل ياقة قميصه فارتطمت بوجهه؟ أم أنها تعثرت فتوقف سقوطها على وجه الرئيس الفرنسي؟".