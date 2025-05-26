إعلام عبري: خلاف حاد بين ترامب ونتنياهو بشأن إيران

وكالات

كشفت القناة 12 الإسرائيلية عن تفاصيل مكالمة هاتفية جرت يوم الخميس بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأشارت القناة إلى أن المكالمة اتسمت بحدة واضحة وخلافات في الرؤى بشأن كيفية التعامل مع إيران، وذلك في تناقض مع تقارير سابقة تحدثت عن توافق بين الطرفين حول منع طهران من امتلاك سلاح نووي، بحسب ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وبحسب التقرير، أعرب ترامب خلال المكالمة عن تفضيله لحل دبلوماسي مع طهران، قائلاً لنتنياهو: "أريد حلاً دبلوماسيًا مع الإيرانيين، أؤمن بقدرتي على التوصل إلى اتفاق جيد"، مضيفًا: "أي اتفاق يجب أن يخدم مصالح الجانبين، في إشارة إلى نهج تفاوضي يختلف عن موقف الحكومة الإسرائيلية المتشدد".

ويبدو أن لهجة الحوار بين الزعيمين تتناقض مع التصريحات السابقة التي تحدثت عن إنهاء المكالمة بتفاهم مشترك، ما يسلّط الضوء على فجوة حقيقية في مواقف الطرفين تجاه الملف الإيراني، وفق ما أوردته الصحيفة.