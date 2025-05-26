نتنياهو ينشر فيديو مزعوم من داخل نفق تحت المسجد الأقصى

وكالات

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو له، مدعيًا أنه من نفق يقع تحت المسجد الأقصى حيث يبدأ من بلدة سلوان ويمتد مباشرة إلى أسفل المسجد، حسب مزاعمه.



نتنياهو يبثّ فيديو بمناسبة ذكرى الاحتلال الكامل للقدس وهزيمة الجيوش العربية عام 1967، وذلك من نفق يقع تحت المسجد الأقصى، يبدأ من بلدة سلوان ويمتد مباشرة إلى أسفل المسجد.



هذا النفق قد يتسبب في انهيار المسجد الأقصى، إذ إن الحفريات تحت المسجد مستمرة منذ سنوات بحثًا عن آثار للهيكل… pic.twitter.com/l4qFW1UNYW — Tamer | تامر (@tamerqdh) May 26, 2025

وبثّ نتنياهو الفيديو بمناسبة ذكرى الاحتلال الكامل للقدس عام 1967، من هذا النفق الذي قد يتسبب بأضرار على البنية التحتية للمسجد الأقصى، إذ إن الحفريات تحت المسجد مستمرة منذ سنوات بحثًا عن آثار للهيكل المزعوم دون العثور على أي دليل، بل إن كل ما تم اكتشافه يثبت عدم وجوده .

وفي سياق متصل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: "أمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا".