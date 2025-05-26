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نتنياهو ينشر فيديو مزعوم من داخل نفق تحت المسجد الأقصى

11:16 م الإثنين 26 مايو 2025

نتنياهو ينشر فيديو مزعوم من داخل نفق

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وكالات

نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مقطع فيديو له، مدعيًا أنه من نفق يقع تحت المسجد الأقصى حيث يبدأ من بلدة سلوان ويمتد مباشرة إلى أسفل المسجد، حسب مزاعمه.

وبثّ نتنياهو الفيديو بمناسبة ذكرى الاحتلال الكامل للقدس عام 1967، من هذا النفق الذي قد يتسبب بأضرار على البنية التحتية للمسجد الأقصى، إذ إن الحفريات تحت المسجد مستمرة منذ سنوات بحثًا عن آثار للهيكل المزعوم دون العثور على أي دليل، بل إن كل ما تم اكتشافه يثبت عدم وجوده .

وفي سياق متصل نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: "أمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا".

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بنيامين نتنياهو المسجد الأقصى الاحتلال الإسرائيلي
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