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بعد إلقاء القبض عليه.. جماهير ليفربول تحاول الوصول لمنفذ الحادث |فيديو

10:47 م الإثنين 26 مايو 2025

حادث ليفربول

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القاهرة – مصراوي

تمكنت الشرطة البريطانية من إلقاء القبض على منفذ هجوم دهس جماهير ليفربول، والذي أوضحت الشرطة أنه رجل أبيض يبلغ من العمر 53 عامًا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأظهرت العديد من مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مشاهد من محاولة جماهير ليفربول الوصول إلى منفذ الهجوم بعد القبض عليه واحتجازه داخل سيارة الشرطة.

أفادت تقارير بريطانية أن سيارة اندفعت باتجاه حشد من مشجعي نادي ليفربول خلال احتفالاتهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

وفي أول تعليق رسمي، وصف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الحادث بأنه "مروع"، وقال في بيان: "المشاهد في ليفربول مروعة أفكاري مع جميع المصابين وكل من تأثر بهذا الحادث".

حادث ليفربول

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى الشرطة وأجهزة الطوارئ على استجابتهم السريعة والمستمرة لهذا الحادث الصادم"، مؤكدًا أنه يتلقى تقارير دورية بشأن تطورات التحقيق، ومشددًا على ضرورة "إتاحة المساحة اللازمة أمام الشرطة لاستكمال عملها".

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