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فيديو وصور.. جماهير ليفربول يتعرضون لحادث دهس أثناء الاحتفال بالدوري

10:38 م الإثنين 26 مايو 2025

حادث دهس ليفربول

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القاهرة – مصراوي

شهدت مدينة ليفربول مساء اليوم حادث دهس مأساوي، بعد أن اندفعت سيارة نحو حشد من مشجعي نادي ليفربول أثناء احتفالهم بتتويج فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة نحو 20 شخصًا.

وجاء الحادث خلال عرض احتفالي شارك فيه آلاف المشجعين في شوارع المدينة، وسط أجواء من الفرح تحولت إلى صدمة وذعر.

وشهد موقع الحادث انتشارًا مكثفًا لفرق الطوارئ، فيما لم تصدر السلطات المحلية بيانًا رسميًا حتى الآن حول ملابسات الواقعة.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان، فإن سائق السيارة بدا وكأنه "تعمد دهس الجماهير" في قلب مدينة ليفربول مساء اليوم.

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وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، بينها تسجيل نُشر عبر منصة X، لحظة اندفاع السيارة بشكل متهور وسط الحشود في شارع "ديل"، ودهسها لعدة أشخاص قبل أن تتوقف. كما توثق المقاطع حالة من الفوضى والهلع عقب الحادث، مع انتشار سيارات الإسعاف وظهور مشجعين في حالة من الصدمة والارتباك.

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وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة في بيان أنها ألقت القبض على رجل في موقع الحادث، دون الكشف عن دوافعه حتى الآن.

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وفي إطار الاستجابة السريعة، تم تحويل أحد المطاعم المجاورة إلى نقطة إسعاف مؤقتة لعلاج المصابين، بينما لم تصدر السلطات بعد بياناً رسمياً عن عدد الإصابات أو مدى خطورتها.

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