يائير جولان: نتنياهو غير مؤهل لإدارة الحرب وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه

وكالات



قال زعيم حزب الديمقراطيين الإسرائيلي يائير جولان إنه لا يحق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعيين رئيس جهاز الشاباك، مشيرًا إلى أن نتنياهو غارق في قضايا أمنية خطيرة وكل ما يشغله هو إنقاذ نفسه وليس أمن الدولة.



وأضاف جولان أن نتنياهو غير مؤهل لإدارة حرب واتخاذ قرارات أمنية والبقاء ليوم إضافي في منصبه.



وفي السياق ذاته أعلن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن تصريحات نتنياهو غير المسؤولة تسبب الألم لعائلات الأسرى وللإسرائيليين، مضيفًا: على نتنياهو الاعتذار لعائلات الرهائن بدل الاختباء خلف إحاطات تنسب لمصدر مجهول بمكتبه.



وكان ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن نهاية الأسبوع الماضي تعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلفًا لرونين بار.