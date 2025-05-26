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بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

09:43 م الإثنين 26 مايو 2025

حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجلي

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القاهرة - مصراوي

أفادت تقارير بريطانية أن سيارة اندفعت نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع نُشر على منصة X، لحظة تحرك السيارة بشكل متهور وسط الحشود في شارع "ديل"، ودهسها لعدة أشخاص قبل أن تتوقف. وتُظهر مقاطع أخرى حالة من الفوضى في أعقاب الحادث، مع انتشار سيارات الإسعاف في الشارع وظهور مشجعين في حالة صدمة وارتباك.

وقد تم تحويل أحد المطاعم القريبة إلى غرفة طوارئ مؤقتة لعلاج المصابين، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن الحصيلة النهائية للإصابات أو مدى خطورتها.

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بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي