بالفيديو.. حادث دهس خلال احتفالات ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

القاهرة - مصراوي

أفادت تقارير بريطانية أن سيارة اندفعت نحو حشد من مشجعي ليفربول أثناء احتفالهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وسط تواجد مكثف لفرق الطوارئ في موقع الحادث.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن شهود عيان قولهم إن سائق السيارة "تعمد دهس الجماهير" في وسط مدينة ليفربول مساء اليوم. وقد أعلنت الشرطة القبض على رجل في موقع الحادث، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل حول دوافعه.

It’s happening again. Male driver arrested after driving through the crowd at Liverpool city centre. pic.twitter.com/h0q0lcH2nh — Spitfire (@DogRightGirl) May 26, 2025

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها مقطع نُشر على منصة X، لحظة تحرك السيارة بشكل متهور وسط الحشود في شارع "ديل"، ودهسها لعدة أشخاص قبل أن تتوقف. وتُظهر مقاطع أخرى حالة من الفوضى في أعقاب الحادث، مع انتشار سيارات الإسعاف في الشارع وظهور مشجعين في حالة صدمة وارتباك.

🚨BREAKING: A driver deliberately drives into a crowd in Liverpool, England, hitting multiple pedestrians. pic.twitter.com/HQJZyomGa1 — Am Yisrael Chai 🇮🇱🎗 (@kyg_best) May 26, 2025

وقد تم تحويل أحد المطاعم القريبة إلى غرفة طوارئ مؤقتة لعلاج المصابين، فيما لم تُعلن السلطات حتى الآن الحصيلة النهائية للإصابات أو مدى خطورتها.