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القسام تستهدف قوات إسرائيلية في الشجاعية

09:10 م الإثنين 26 مايو 2025

كتائب القسام

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وكالات
قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن مقاتليها استهدفوا قوة إسرائيلية بقذائف، وفجروا حقل ألغام بقوة أخرى تسللت شرق حي الشجاعية في غزة.
كانت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، ذكرت عن مسؤول فلسطيني مقرب من حركة "حماس"، أن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة
وكانت حماس قد تسلمت المقترح الجديد، الذي ينص على إطلاق سراح عشرة أسرى وهدنة لمدة 70 يوما، عبر وسطاء، وفق لما نقلته "رويترز".
وأكد المصدر أن المفاوضات غير المباشرة ستبدأ حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة.

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كتائب القسام حي الشجاعية غزة الاحتلال الإسرائيلي
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