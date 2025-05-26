أكسيوس: إسرائيل رفضت مقترح ويتكوف الذي وافقت عليه حماس

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مسؤول إسرائيلي، أن رجل الأعمال الأمريكي الفلسطيني بشارة بحبح شارك مؤخراً في محادثات غير مباشرة مع حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك نيابة عن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف.

وبحسب المصدر الإسرائيلي، أدار بحبح المفاوضات بناء على توجيهات عامة من ويتكوف، تضمنت شروطاً مبدئية لأي اتفاق، من بينها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين على قيد الحياة، ووقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، كما شملت التوجيهات التزاماً أمريكياً بأن تنخرط إسرائيل في مفاوضات "جادة" لإنهاء الحرب.

ووفقاً للمسؤول ذاته، وافق بحبح على مقترح قدمته حركة حماس، يقضي بالإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين مع بدء الهدنة، و5 آخرين في نهايتها، لكن الجانب الإسرائيلي رفض الصيغة التي تم التوافق عليها، معتبراً أنها قد تُفسّر على أنها إعلان لإنهاء الحرب دون مفاوضات مباشرة.

وأكد المسؤول أن الصفقة التي توصل إليها بحبح تم رفضها بالكامل من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأن ويتكوف نفسه تراجع لاحقاً عن المقترح.

يذكر أن هيئة البث الإسرائيلية، نقلت منذ قليل عن مصادر مطلعة على سير المفاوضات، بأنه "لا يُلاحظ أي تقدم فعلي في المحادثات، ولا نعلم تحديدًا ما الذي كان يقصده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتصريحاته الأخيرة".

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت في وقت سابق عن نتنياهو قوله: "آمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا".

وفي السياق ذاته، أوضح مكتب رئيس الوزراء أن نتنياهو لم يكن يعتزم الإعلان عن تطورات وشيكة اليوم أو غدًا، بل كان يشير إلى استمرار الجهود الرامية للتوصل إلى صفقة تبادل، بحسب ما نقلته الهيئة.