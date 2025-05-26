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إسرائيل تحذر دول أوروبية من ضمها للضفة الغربية حال اعترافهم بفلسطين

08:21 م الإثنين 26 مايو 2025

رون ديرمر وزير الشؤون الاستراتيجية في إسرائيل

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(د ب أ)

أفادت تقارير بأن وزراء في الحكومة الإسرائيلية حذروا الدول الأوروبية الرئيسية من أن أي اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية قد يدفع إسرائيل إلى اتخاذ تدابير أحادية الجانب أيضا، بما في ذلك ضم أجزاء من الضفة الغربية، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وحذر وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر شخصيا كل من وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو ووزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، من أن إسرائيل قد ترد على الاعتراف بدولة فلسطينية بضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية وشرعنة البؤر الاستيطانية غير المصرح بها، بحسب ما نقلت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية عن دبلوماسي أجنبي مطلع على الأمر.

وأفاد تقرير منفصل لصحيفة "يسرائيل هيوم" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر وجه رسالة مماثلة إلى نظرائه في بريطانيا وفرنسا ودول أخرى، محذرا من أن أي خطوات ضد إسرائيل ستقابل بإجراءات إسرائيلية، مثل بسط السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وأجزاء من غور الأردن (وادي الأردن).

ووفقا للتقرير قال ساعر إن "أي تحركات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من إسرائيل".

وتأتي هذه التحذيرات قبيل القمة الفرنسية السعودية المقرر عقدها في نيويورك الشهر المقبل، حيث من المتوقع أن يعمل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على تعزيز الاعتراف المنسق بالدولة الفلسطينية.

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رون ديرمر إسرائيل تحذر دول أوروبية اعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية
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