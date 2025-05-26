وزيرة أمريكية: ترامب أوفدني للحديث مع نتنياهو بشأن إيران

وكالات

قالت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، كريستي نويم، اليوم الإثنين، إنها عقدت محادثة "صريحة" مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات الجارية مع إيران.



وخلال ظهورها في برنامج "فوكس آند فريندز" عبر شبكة "فوكس نيوز"، أوضحت نويم: "الرئيس (دونالد) ترامب أوفدني خصيصاً للقاء رئيس الوزراء والتباحث حول مسار هذه المفاوضات، والتشديد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف لضمان سير العملية بشكل إيجابي"، مضيفة أن "الحديث كان صريحاً للغاية".



وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع اختتام الجولة الخامسة من المحادثات بين الوفدين الإيراني والأمريكي في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم، وإن كان محدوداً.



وكان نتنياهو قد التقى نويم يوم أمس في القدس، بحضور السفير الأميركي مايك هاكابي، بحسب ما ورد في بيان موجز صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وأشار البيان إلى أن نويم عبّرت خلال اللقاء عن "دعمها الراسخ لرئيس الوزراء ولدولة إسرائيل"، كما أعربت عن تقديرها لـ"إدارته للعمليات الجارية في قطاع غزة".