وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا في زيارة ثنائية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين 26 مايو، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة ثنائية.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، بأنه من المقرر أن يترأس عبد العاطي الوفد المصري في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون والمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الموريتانيين لتناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن التحديات الإقليمية.