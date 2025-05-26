إعلان

وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا في زيارة ثنائية

08:01 م الإثنين 26 مايو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- أسماء البتاكوشي:

توجه وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين 26 مايو، إلى الجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة ثنائية.

وأفادت وزارة الخارجية في بيان، اليوم، بأنه من المقرر أن يترأس عبد العاطي الوفد المصري في أعمال اللجنة المشتركة للتعاون والمنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني، بالإضافة إلى عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الموريتانيين لتناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتبادل الرؤى بشأن التحديات الإقليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وزير الخارجية يتوجه إلى موريتانيا الجمهورية الإسلامية الموريتانية المنتدى الاقتصادي المصري الموريتاني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

هل "مستقبل وطن" قادر على حسم الأغلبية؟.. 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد
"كلب وسيارة ومشاجرة أطفال".. تحقيقات في بلاغات متبادلة بين زينة ورجل أعمال
من المسجد للمقابر.. رحلة أحمد الدجوي الأخيرة- فيديوهات وصور