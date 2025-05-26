نتنياهو: أمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا

وكالات

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قوله: "أمل أن أزف لكم بشرى بشأن الأسرى اليوم أو غدًا".

ويأتي تصرح نتنياهو، بعد وقت قصير من موافقة إسرائيل على مقترح الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف الأسرى الموتى، وفق ما أعلنه ويتكوف اليوم لموقع "أكسيوس".

وفي المقابل، قال مسؤول فلسطيني مطّلع على مفاوضات حركة حماس، الإثنين، إن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتضمن اتفاقًا مرحليًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة "رويترز"، أن "الوسطاء عرضوا خلال الأيام القليلة الماضية مقترحًا جديدًا يُعد تطويرًا لخارطة الطريق التي قدمها ويتكوف سابقًا، بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة".

وبحسب المصدر، يشمل المقترح إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين، مقابل هدنة مدتها 70 يومًا، وانسحابًا جزئيًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أصحاب أحكام عالية ومؤبدات.

وإثر ما أُثير من تضارب التصريحات؛ قال مصدر إسرائيلي: "كل جانب وافق على مقترح مختلف عن الآخر".