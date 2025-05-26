كتب- محمد جعفر:

في مشهد أثار ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، ظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يتلقى صفعة مفاجئة على وجهه من زوجته بريجيت، لحظة نزولهما من الطائرة الرئاسية في العاصمة الفيتنامية هانوي، وذلك في مستهل جولته الآسيوية التي تهدف لتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المهمة، أبرزها صفقة طائرات "إيرباص" ومشاريع في مجال الطاقة والقطارات.

ورغم محاولات الرئاسة الفرنسية نفي صحة الفيديو في البداية، أكدت لاحقًا وسائل إعلام مرموقة، منها وكالة الأنباء الفرنسية (AFP)و"أسوشيتد برس"، أن الواقعة حقيقية، مشيرة إلى أنها كانت "مداعبة لطيفة" بين الزوجين في لحظة استرخاء، ولا تستدعي أي تصعيد أو تأويلات مبالغ فيها.

https://x.com/actureact_info/status/1926772772031594639

في حين علق ماكرون على الفيديو بقوله: "كنا نمزح أنا وزوجتي كما نفعل دائمًا، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، زعم البعض أنني أتعاطى الكوكايين، أو أنني دخلت في عراك بالأيدي مع الرئيس التركي، والآن يقولون إنني أتشاجر مع زوجتي.. لا شيء من هذا صحيح".

تاريخ من المواقف المثيرة

لكن هذه الحادثة لم تكن مفاجِئة تمامًا لمن يتابع العلاقة بين ماكرون وزوجته بريجيت، فالرئيس الفرنسي وزوجته اللذان لطالما جذبا الأنظار بسبب التاريخ غير التقليدي لعلاقتهما وفارق السن الذي يبلغ 25 عامًا لصالح بريجيت، كانا دائمًا محط أنظار الإعلام والمجتمع الفرنسي، في سلسلة من المواقف التي تراوحت بين الطرافة والإثارة والجدل.

ارتباك في قصر الإليزيه

في أولى لحظات تسلمه السلطة في 2017، وثقت الكاميرات لحظة ارتباك طريفة جمعت بين ماكرون وبريجيت خلال مراسم التقاط الصور أمام قصر الإليزيه، حينها، أمسك ماكرون بيد زوجته التي تسرعت لدخول القصر، قبل أن يوقفها طالبًا منها التقدم أكثر للكاميرات.

المشهد العفوي بدا كوميديًا لكنه سلط الضوء مبكرًا على ديناميكية العلاقة غير التقليدية بينهما، والذي وصُفت على أنها ارتباك بين الرئيس وزوجته.

أزياء مستعارة من لوي فيتون

في اليوم نفسه، تداولت وسائل الإعلام أن بريجيت استعارت زيها من دار الأزياء الفرنسية "لوي فيتون"، وهو ما أثار ضجة حول حرصها على البساطة أو الترويج غير المباشر لعلامات تجارية فاخرة، بينما ارتدى ماكرون بدلة لا تتجاوز قيمتها 500 دولار، في محاولة واضحة للظهور بمظهر متواضع.

كسر بروتوكلات الرئاسة الفرنسية

تعرضت بريجيت للانتقاد لاحقًا بسبب كسرها للبروتوكول الفرنسي، عندما اختارت الوقوف بجانب زوجها بدلاً من خلفه في مناسبات رسمية، وصفها منتقدون بأنها "تتصرف مثل ماري أنطوانيت" ملكة فرنسا في القرن الـ18، بل إن بعض الصحف البريطانية ذهبت إلى القول بأنها "تتصرف وكأنها ملكة غير منتخبة"، بينما دافع عنها آخرون مؤكدين أن ما تتعرض له نابع من تمييز جنسي.

وردًا على الانتقادات، قالت بريجيت في لقاء إذاعي: "المرأة لا يجب أن تكون في الخلف"، ما زاد من الجدل حول دور السيدة الأولى في فرنسا، خاصة بعد أن أصبح واضحًا أنها صاحبة حضور قوي في الحياة العامة، وليست مجرد ظل خلف الرئيس.

حادثة "الصفعة اللطيفة" في فيتنام، وإن بدت عفوية في ظاهرها، جعلت من ماكرون وزوجته اليوم مادة دسمة لمواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، في ظل سيطرة "التريند" على الأحداث اليومية، خاصة مع علاقة الزوجين الوطيدة بالمواقف المثيرة والتي تتأرجح ما بين الظهور العام الجريء، وكسر البروتوكولات.