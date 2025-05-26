بعد صفعة زوجته.. فيديوهات ذكاء اصطناعي تسخر من ماكرون

القاهرة- مصراوي

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، انتشر فيديو يُظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتعرض لصفعة من زوجته بريجيت ماكرون أثناء وصولهما إلى مطار هانوي في فيتنام خلال زيارة رسمية. تم تصوير المشهد مساء الأحد 25 مايو 2025 من قبل وكالة الأنباء الأمريكية "أسوشيتد برس" (AP)، حيث تظهر بريجيت وهي تضع يديها بسرعة على وجه ماكرون داخل الطائرة، ما بدا كصفعة مفاجئة أمام الكاميرات.

وقد أثار الفيديو الأصلي موجة من التفسيرات المختلفة وردود الفعل المتباينة بين رواد مواقع التواصل، خاصةً على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث اعتبر البعض الموقف لحظة مزاح بين الزوجين، بينما استغله آخرون للتندر والسخرية.

New photo of Macron released. pic.twitter.com/3HS4wu8J4w — Chris Rose (@ArchRose90) May 26, 2025

ورد الرئيس ماكرون بنفسه على الحادثة في مؤتمر صحفي، مؤكداً أن الأمر لم يكن سوى مزاح بينه وبين زوجته قائلاً: "كنا نمزح أنا وزوجتي كما نفعل كثيرًا، خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، هناك من شاهد فيديوهات وظن أنني كنت أتعاطى كوكايين، أو أنني كنت في مواجهة بالأيدي مع رئيس تركي، والآن يقولون إنني أتعارك مع زوجتي. لا شيء من هذا صحيح". وأضاف نداءً للجميع بـ"الهدوء" تجاه التفسيرات المبالغ فيها للفيديو.

✏️#جديد.. 🧐😀😂

👈فيديو يظهر شجارا وقع بين ماكرون وزوجته المتحولة، ولم ترضى بالصفعة التي وجهتها له محاولة اسقاطه أثناء نزولهما من الطائرة 🤣 pic.twitter.com/xKbfdgfhKh — حبيب العباسي ⁦🇩🇿⁩⁦ (@Abbou32813053) May 26, 2025

على إثر ذلك، شهدت منصة "إكس" موجة من الفيديوهات والميمات التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تم تعديل اللقطات الأصلية لتظهر الصفعة بشكل مبالغ فيه أو في سياقات هزلية ساخرة.

لم تكن الصفعة الأولى... ولن تكون الأخيرة... فالصفعات السياسية التي تلقاها ماكرون من قِبل القادة الأفارقة ستبقى أكثر أثرًا وألمًا.. إذ كفّته عن مطامعه التّوسّعيّة.. وحينما لا تتعلم من الصفعة الأولى، فأنت بلا شك تستحق الثانية. pic.twitter.com/3lxIZthFLH — سعيد العامري (@al3amrei_s3eed_) May 26, 2025

وأثار مقطع فيديو نُشر عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الطائرة الرئاسية لحظة وصوله إلى مطار هانوي في فيتنام، مساء الأحد 25 مايو، برفقة زوجته بريجيت، خلال زيارة رسمية.

ويُظهر الفيديو لحظة فتح باب الطائرة، حيث بدت ذراعا بريجيت ماكرون تخرجان بسرعة نحو وجه الرئيس وتلامسانه بطريقة أثارت التكهنات، دون أن تظهر هي بشكل واضح. وبدا ماكرون في اللقطة مندهشًا، لكنه سرعان ما التفت لتحية مستقبليه، قبل أن ينزل مع زوجته من الطائرة. ومدّ الرئيس يده للإمساك بيدها، لكنها تجاهلتها وأمسكت بدرابزين السلم.

الصور والمشاهد سرعان ما انتشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وأثارت موجة من التعليقات.





