السويد تستدعي سفير إسرائيل لديها لـ"توبيخه" بسبب حرب غزة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنه سيتم استدعاء سفير إسرائيل في السويد لجلسة توبيخ بسبب الوضع الإنساني في غزة.

وحذرت دول أوروبية عدة إسرائيل بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف الحرب وتسمح بدخول المساعدات، وكان آخرها إسبانيا التي أعلنت أمس الأحد على لسان وزير خارجيتها، خوسيه مانويل ألباريس، أنها تدرس فرض عقوبات على تل أبيب.

وقبل أسبوع، ذكرت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرجارد، أن بلادها ستتحرك داخل الاتحاد الأوروبي للضغط من أجل فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين معينين، بسبب معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة.

وقالت ستينرجارد، في بيان يوم الثلاثاء الماضي: "طالما أننا لا نرى تحسنًا واضحًا في وضع المدنيين في غزة، فنحن بحاجة إلى تصعيد لهجتنا. لذلك سنضغط الآن أيضًا من أجل أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزراء إسرائيليين بعينهم".