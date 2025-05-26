وكالات

أجرت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية، كريستي نويم، محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المفاوضات مع إيران، واصفة إياها بـ"الصريحة".

وقالت نويم، خلال مقابلة مع برنامج "فوكس أند فريندز" على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أرسلني الرئيس دونالد ترامب إلى هنا خصيصًا لإجراء محادثة مع رئيس الوزراء عن كيفية سير هذه المفاوضات ومدى أهمية أن نبقى متحدين ونترك هذه العملية تسير على ما يرام".

وأضافت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية "كانت محادثة صريحة للغاية".

وحتى الآن، أجرت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران 5 جولات من المحادثات غير المباشرة بشأن برنامج طهران النووي، الذي تسعى واشنطن تحجيمه مقابل رفع بعض العقوبات الاقتصادية عنها.

واختتم الوفدان الإيراني برئاسة وزير الخارجية عباس عراقجي، والأمريكي برئاسة المبعوث الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، الجولة الخامسة من المحادثات في العاصمة الإيطالية روما الأسبوع الماضي، وهناك مؤشرات على تحقيق بعض التقدم المحدود.