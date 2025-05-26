إعلان

بعد موافقة حماس وإسرائيل.. تفاصيل مقترح ويتكوف لوقف الحرب في غزة

05:51 م الإثنين 26 مايو 2025

حماس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، عن مسؤول فلسطيني مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت حماس قد تسلمت المقترح الجديد، الذي ينص على إطلاق سراح عشرة أسرى وهدنة لمدة 70 يوما، عبر وسطاء، وفق لما نقلته "رويترز".

وأكد المصدر أن المفاوضات غير المباشرة ستبدأ حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة.

تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر للجزيرة أن حماس والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوصلان في الدوحة لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة، مشيرًة إلى أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ"الجزيرة"، أنه سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين،

وأشارت المصادر أن ترامب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي، مؤكدًة أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك.

موقف إسرائيل من المقترح

وفي سياق متصل أوضح ستيف ويتكوف لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إسرائيل وافقت على المقترح الجديد، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: "وافقت على قيادة هذه المفاوضات وهناك صفقة على الطاولة وعلى حركة حماس أن تقبلها".

وتأتي التطورات بعد تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي دونالد

ترامب فجر اليوم، قال فيها: "نعتقد أن لدينا أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة".

وأضاف ترامب: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة، مضيفًا: "تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".

المخطط الذي تتولاه واشنطن، والمعروف بـ"مخطط ويتكوف"، يتجاوز فكرة التهدئة المؤقتة، حيث يسعى الأميركيون من خلالها إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

موافقة حماس وإسرائيل على مقترح ويتكوف مقترح ويتكوف موقف إسرائيل من مقترح من مقترح ويتكوف
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

وقف بنكي الأهلي ومصر الشهادة الدولارية للعائد التراكمي.. ما البدائل؟
هل "مستقبل وطن" قادر على حسم الأغلبية؟.. 3 نصائح من الجلاد لأحمد عبد الجواد
"كلب وسيارة ومشاجرة أطفال".. تحقيقات في بلاغات متبادلة بين زينة ورجل أعمال
من المسجد للمقابر.. رحلة أحمد الدجوي الأخيرة- فيديوهات وصور