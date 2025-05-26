بعد موافقة حماس وإسرائيل.. تفاصيل مقترح ويتكوف لوقف الحرب في غزة

وكالات

ذكرت وكالة "رويترز" اليوم الاثنين، عن مسؤول فلسطيني مقرب من حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، أن الحركة وافقت على مقترح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار في غزة

وكانت حماس قد تسلمت المقترح الجديد، الذي ينص على إطلاق سراح عشرة أسرى وهدنة لمدة 70 يوما، عبر وسطاء، وفق لما نقلته "رويترز".

وأكد المصدر أن المفاوضات غير المباشرة ستبدأ حول هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، وتمكين لجنة الإسناد المجتمعي المستقلة لإدارة قطاع غزة.

تفاصيل المقترح الجديد لوقف إطلاق النار

وفي السياق ذاته ذكرت مصادر للجزيرة أن حماس والمبعوث الأمريكي ويتكوف يتوصلان في الدوحة لصيغة اتفاق لوقف إطلاق النار الدائم في غزة، مشيرًة إلى أن الصيغة تشمل وقفا لإطلاق النار 60 يوما والإفراج عن 10 أسرى على دفعتين وجثث مقابل أسرى فلسطينيين.

وأضافت المصادر في تصريحاتها لـ"الجزيرة"، أنه سيتم الإفراج عن 5 أسرى إسرائيليين في اليوم الأول من الاتفاق والإفراج عن 5 آخرين في اليوم الستين،

وأشارت المصادر أن ترامب يضمن حسب الاتفاق وقف إطلاق النار خلال 60 يوما وانسحابا إسرائيليا وفق اتفاق يناير الماضي، مؤكدًة أن الاتفاق ينص على رؤية لاستمرار وقف إطلاق النار بعد انتهاء 60 يوما مع ضمان الوسطاء تطبيق ذلك.

موقف إسرائيل من المقترح

وفي سياق متصل أوضح ستيف ويتكوف لموقع أكسيوس الأمريكي، أن إسرائيل وافقت على المقترح الجديد، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار.

وتابع: "وافقت على قيادة هذه المفاوضات وهناك صفقة على الطاولة وعلى حركة حماس أن تقبلها".

وتأتي التطورات بعد تصريحات صحفية للرئيس الأمريكي دونالد

ترامب فجر اليوم، قال فيها: "نعتقد أن لدينا أخبارا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة".

وأضاف ترامب: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة، مضيفًا: "تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".

المخطط الذي تتولاه واشنطن، والمعروف بـ"مخطط ويتكوف"، يتجاوز فكرة التهدئة المؤقتة، حيث يسعى الأميركيون من خلالها إلى التوصل لاتفاق شامل ومتدرج، يبدأ بإطلاق سراح جزء من الأسرى، ويؤدي في النهاية إلى إنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع الأسرى لدى حماس.