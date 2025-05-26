إسرائيل توافق على مقترح ويتكوف بشأن حرب غزة

وكالات

نقل موقع "أكسيوس" عن المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن إسرائيل وافقت على المقترح الذي قدمه ويتكوف والذي يتضمن إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف الأسرى الموتى.

وقال ويتكوف، إن وقف إطلاق النار سيؤدي إلى مفاوضات ذات مغزى لإيجاد مسار نحو وقف دائم لإطلاق النار، مضيفًا "وافقت على قيادة هذه المفاوضات وهناك صفقة على الطاولة وعلى حركة حماس أن تقبلها".

وتابع المبعوث الخاص للشرق الأوسط خلال حديثه لـ"أكسيوس": "ما سمعته من حماس حتى الآن كان مخيبًا للآمال وغير مقبول على الإطلاق".

وقبل قليل، قال مسؤول فلسطيني مطّلع على مفاوضات حركة حماس، الإثنين، إن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتضمن اتفاقًا مرحليًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز، أن "الوسطاء عرضوا خلال الأيام القليلة الماضية مقترحًا جديدًا يُعد تطويرًا لخارطة الطريق التي قدمها ويتكوف سابقًا، بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة".

وبحسب المصدر، يشمل المقترح إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين، مقابل هدنة مدتها 70 يومًا، وانسحابًا جزئيًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أصحاب أحكام عالية ومؤبدات.