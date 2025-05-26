بذكاء وسرعة بديهة.. طفلة في الثانية تنقذ حياة والدها المصاب بالسكري (فيديو)
(وكالات)
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفلة فلبينية، حاولت إيقاظ والدها النائم دون أن يستجيب لها.
ويعاني والد الفتاة من مرض "السكري" واتضح أنه كان مصاب بغيبوبة سكر لذلك كان لا يستجيب لها.
وبعدما ظلت الفتاة التي لا يتجاوز عمرها عامين تبكي لعدم استجابة والدها لها، قامت بعد ذلك بالركض وجلب الدواء الذي رأت والدها يأخذه يوميا، ووضعته رغما عنه في فمه، ليستجيب الرجل بعد ذلك ويفيق من الغيبوبة.
المقطع هذا إثبات لأمرين..— أبوهشام (@abuhishammq) May 22, 2025
الأول..
أهمية تدريب الإسعاف الأولي.
الثاني..
الحرص على تدريب من حولك خاصة لو كنت مصاب بمرض مزمن .. مهما كان سن متلقي التدريب.
هنا طفلة عمرها سنتين تنقذ والدها من نوبة انخفاض سكر كان يمكن أن تؤدي لعواقب وخيمة. pic.twitter.com/bPhKLjNkv4
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