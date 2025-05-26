(وكالات)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لطفلة فلبينية، حاولت إيقاظ والدها النائم دون أن يستجيب لها.

ويعاني والد الفتاة من مرض "السكري" واتضح أنه كان مصاب بغيبوبة سكر لذلك كان لا يستجيب لها.

وبعدما ظلت الفتاة التي لا يتجاوز عمرها عامين تبكي لعدم استجابة والدها لها، قامت بعد ذلك بالركض وجلب الدواء الذي رأت والدها يأخذه يوميا، ووضعته رغما عنه في فمه، ليستجيب الرجل بعد ذلك ويفيق من الغيبوبة.