إسرائيليون يتظاهرون بصور الأطفال الشهداء في غزة (فيديو)

(وكالات)

نظم عشرات الإسرائيليين احتجاجات صامتة في تل أبيب والقدس، مطالبين بوقف الحرب على غزة وتسليط الضوء على استشهاد الأطفال الفلسطينيين.

وخرج المشاركون حاملين صورًا للأطفال القتلى في غزة، في مشهد يعكس تصاعد المعارضة داخل إسرائيل ضد العمليات العسكرية التي اعتبرها كثيرون "فظائع القرن الحادي والعشرين" بحسب وكالة "إن بي آر" الأمريكية.

وقال توم زاندمن، وهو إسرائيلي من يافا للوكالة الأمريكية، والذي كان من أشد المؤيدين للحرب لكنه غير موقفه، إن "ما نفعله في غزة سيُذكر كواحدة من أسوأ الفظائع".

ورغم محاولات شرطة الاحتلال لمنع هذه الاحتجاجات، استمر المشاركون في الوقفات الأسبوعية التي بدأت تجذب مزيدًا من الإسرائيليين الذين لم يعودوا يركزون فقط على مطالب وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، بل يطالبون بإنهاء العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.

وخرجت هذه المظاهرة بعد استطلاع رأي أجرته صحيفة "هآرتس"الإسرائيلية، والذي زعم أن حوالي نصف اليهود الإسرائيليين يريدون قتل جميع سكان غزة، بينما يريد 82% منهم خروج جميع الفلسطينيين منها.