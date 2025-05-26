نتنياهو: سنشجع الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل
05:15 م الإثنين 26 مايو 2025
وكالات
أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته ستواصل العمل من أجل الحفاظ على "وحدة مدينة القدس تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة"، مشددًا على أن المدينة ستظل "عاصمة لإسرائيل".
وقال نتنياهو في تصريحات صحفية: "سنشجع الدول على الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وسنواصل العمل على نقل سفاراتها إلى المدينة".
بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي القدس تحت السيادة الإسرائيلية الاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل
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