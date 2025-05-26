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مسؤول فلسطيني: حماس وافقت على مقترح ويتكوف لوقف النار في غزة

05:08 م الإثنين 26 مايو 2025

حماس

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وكالات

قال مسؤول فلسطيني مطّلع على مفاوضات حركة "حماس"، الإثنين، إن الحركة وافقت على مقترح قدمه المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، يتضمن اتفاقًا مرحليًا لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح المسؤول في تصريح لوكالة رويترز، أن "الوسطاء عرضوا خلال الأيام القليلة الماضية مقترحًا جديدًا يُعد تطويرًا لخارطة الطريق التي قدمها ويتكوف سابقًا، بهدف التوصل إلى تهدئة شاملة".

وبحسب المصدر، يشمل المقترح إفراج حماس عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على دفعتين، مقابل هدنة مدتها 70 يومًا، وانسحابًا جزئيًا تدريجيًا للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.

كما يتضمن الاتفاق الإفراج عن مئات من الأسرى الفلسطينيين، من بينهم أصحاب أحكام عالية ومؤبدات.

وأشار المسؤول إلى أن مفاوضات غير مباشرة ستنطلق عقب تنفيذ هذه المرحلة من التفاهم، لبحث هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها، إلى جانب تمكين لجنة إسناد مجتمعي مستقلة لتولي إدارة الشؤون المدنية في القطاع.

وأكد أن المقترح تم تقديمه خلال الأيام الأخيرة، ضمن تحركات دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وعدة أطراف إقليمية ودولية للتهدئة في غزة.

كما أفادت القناة 15 الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤول رفيع المستوى، أن المقترح الذي أعلنت حركة حماس، موافقتها عليه هو نفسه المقترح الذي رفضته إسرائيل في وقت سابق، مؤكدًا أن تفاصيله لم تتغير وأن موقف إسرائيل من المقترح لم يتبدل.

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