ترامب: أدرس سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح لهارفارد

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أدرس سحب 3 مليارات دولار من أموال المنح لجامعة هارفارد وإعطائها لمؤسسات تعليمية أخرى في بلادنا"، واصفًا هارفارد بـ"المعادية للسامية".

ومنذ توليه الرئاسة، شن ترامب هجومًا حادًا على عدة جامعات أمريكية وكان أبرزها جامعة هارفارد.

وطالب الرئيس الأمريكي، اليوم الاثنين، الجماعة بتقديم هوية الطلاب الأجانب الذين تسجلهم، وذلك بعد أن سعت وزارة الأمن الداخلي الأسبوع الماضي إلى عرقلة قدرة الجامعة على قبول الطلاب الأجانب.

وكتب ترامب: "لماذا لا تصرح هارفارد بأن ما يقارب 31% من طلابها من دول أجنبية، ومع ذلك فإن هذه الدول، وبعضها ليس صديقًا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئًا لتعليم طلابها، ولا تنوي ذلك أبدًا؟".

وأضاف "لم يخبرنا أحد بذلك! نريد معرفة هوية هؤلاء الطلاب الأجانب، وهو طلب منطقي نظرًا لأننا نمنح هارفارد مليارات الدولارات، لكن هارفارد لا تُقدّم لنا أي مساعدة. نريد أسماء هذه الدول وأسماءها. لدى هارفارد 52 مليون دولار، استخدموها، وتوقفوا عن مطالبة الحكومة الفيدرالية بمواصلة منحكم المال!".

وفي وقتٍ سابق من أبريل الماضي، جمدت إدارة ترامب تمويل بقيمة 2.2 مليار دولار كان مخصصًا لجامعة هارفارد، وذلك بعد رفض الأخيرة الانصياع لطلبات الرئيس في عدد من سياسات الجامعة وفق ما أعلن البيت الأبيض.

وجاء القرار على خلفية رفض هارفارد إجراء تغييرات جذرية في سياساتها الداخلية، شمل مطالب بإنهاء برامج التنوع والتعددية، وتعزيز التعاون مع سلطات الهجرة، فضلًا عن مراجعة نهجها في قبول الطلاب وتوظيف الكوادر الأكاديمية.