وزير الخارجية الألماني يبدأ أول زيارة رسمية للولايات المتحدة غدًا

برلين- (د ب أ)

يتوجه وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول إلى العاصمة الأمريكية واشنطن غدا الثلاثاء في أول زيارة رسمية يقوم بها للولايات المتحدة منذ توليه مهام منصبه قبل أكثر من أسبوعين.

ومن المقرر أن يعقد فاديفول جلسة محادثات مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو في واشنطن بعد غد الأربعاء، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين.

وكان روبيو قد وجّه الدعوة إلى فاديفول لزيارة واشنطن.

ومن المتوقع أن يبحث الوزيران قضايا تتعلق بالعلاقات الألمانية-الأمريكية، واستمرار دعم أوكرانيا، والسياسة الأمنية والدفاعية عبر ضفتي الأطلسي، وكذلك الوضع في الشرق الأوسط.

كما ستتناول المحادثات أيضًا العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وذلك على خلفية النزاع المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية المرتفعة التي أعلنت عنها الولايات المتحدة.

وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية إن ألمانيا تتبادل وجهات النظر مع الولايات المتحدة، بصفتها الشريك الأقرب لها خارج الاتحاد الأوروبي، بشأن جميع التحديات والأزمات الدولية الكبرى، التي يُراد التوصل إلى حلول مشتركة لها.