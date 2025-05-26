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الكرملين يرفض الاتهامات بضلوع روسيا في إحراق منزل رئيس الوزراء البريطاني

04:10 م الإثنين 26 مايو 2025

دميتري بيسكوف

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موسكو- (د ب أ)

قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على تقارير أشارت إلى احتمال تورط موسكو في إحراق منزل رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن الحكومة البريطانية تشتبه في تورط روسيا في "كل الأمور السيئة" التي تشهدها البلاد، واصفا هذه الادعاءات بأنها سخيفة.

وأضاف بيسكوف أن "لندن تميل إلى الاشتباه بتورط روسيا في كل الأمور السيئة التي تحدث في المملكة المتحدة"،بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال بيسكوف "عادة ما يتبين أن كل هذه الشكوك لا أساس لها من الصحة، وغير مدعومة، وغالبا ما تكون مثيرة للسخرية".

وكانت صحيفة "فاينانشيال تايمز" قد ذكرت في وقت سابق، نقلا عن مسؤولين كبار لم تذكر أسماءهم، أن المملكة المتحدة تجري تحقيقا بشأن ما إذا كانت روسيا قد تكون متورطة في هجمات الحرق المتعمد التي استهدفت منزل ستارمر.

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