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وزير خارجية ألمانيا: الوضع في غزة غير مقبول ويجب إدخال المساعدات فورًا

04:10 م الإثنين 26 مايو 2025

يوهان فاديبول

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وكالات

قال وزير الخارجية الألماني يوهان واديفول، إنه حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة الفلسطيني، مطالبًا إسرائيل وحركة حماس بتحقيق ذلك.

وأكد واديفول، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مساء اليوم الاثنين، أن الفلسطينيون يواجهون أوضاعًا إنسانية صعبة تستدعي منا موقفًا حاسمًا لإنهاء الأزمة، مضيفًا أن الوضع في غزة "غير مقبول".

وتابع وزير الخارجية الألماني: "موقفنا ثابت ويؤكد على وجوب إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورًا"، مشيرًا إلى أن دول أوروبية عدة تطالب بوقف الشراكات مع إسرائيل بسبب ما تقوم به في غزة.

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يوهان واديفول وزير الخارجية الألماني ألمانيا إسرائيل حركة حماس
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