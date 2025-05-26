ماكرون ينفي "الصفعة الطائرة" من زوجته: "كنا نمزح"

القاهرة- مصراوي

أثار مقطع فيديو نُشر عبر وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الطائرة الرئاسية لحظة وصوله إلى مطار هانوي في فيتنام، مساء الأحد 25 مايو، برفقة زوجته بريجيت، خلال زيارة رسمية.

ويُظهر الفيديو لحظة فتح باب الطائرة، حيث بدت ذراعا بريجيت ماكرون تخرجان بسرعة نحو وجه الرئيس وتلامسانه بطريقة أثارت التكهنات، دون أن تظهر هي بشكل واضح. وبدا ماكرون في اللقطة مندهشًا، لكنه سرعان ما التفت لتحية مستقبليه، قبل أن ينزل مع زوجته من الطائرة. ومدّ الرئيس يده للإمساك بيدها، لكنها تجاهلتها وأمسكت بدرابزين السلم.

الصور والمشاهد سرعان ما انتشرت على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، وأثارت موجة من التعليقات.

🇫🇷 | Macron recibe un manotazo en la cara por parte de su esposa antes de bajar del avión presidencial en Vietnam. pic.twitter.com/ulRoCrm9Qw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 26, 2025

في البداية، نفت الرئاسة الفرنسية صحة الفيديو، قبل أن يتم التأكد من صحته لاحقًا. وخلال مؤتمر صحفي في اليوم ذاته، تطرق ماكرون بنفسه إلى القضية، قائلاً: "على الجميع أن يهدأ". حسبما أعلنت صحيفة لو موند الفرنسية.

وأضاف ماكرون تعليقا على الفيديو: "كنا نمزح أنا وزوجتي كما نفعل دائمًا. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، زعم البعض أنني أتعاطى الكوكايين، أو أنني دخلت في عراك بالأيدي مع الرئيس التركي، والآن يقولون إنني أتشاجر مع زوجتي.. لا شيء من هذا صحيح".

يُذكر أن مصادر من مرافقي الرئيس وصفوا الحادثة بأنها "مزحة خفيفة" بين الزوجين، مؤكدين أنها لحظة خاصة تم اقتطاعها خارج سياقها، لكنها تحولت إلى مادة خصبة لنظريات المؤامرة.