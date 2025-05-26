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لحظة هروب طفلة فلسطينية من وسط النيران داخل مدرسة للنازحين (فيديو)

03:46 م الإثنين 26 مايو 2025

لحظة هروب طفلة فلسطينية من وسط النيران داخل مدرسة

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وكالات

في مجزرة مروعة، شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفلة فلسطينية محاصرة بالنيران وهي تحاول النجاة من المحرقة بعد أن استُشِهد معظم أفراد عائلتها.

وبدون سابق إنذار، اندلعت النيران داخل مدرسة فهمي الجرجاوي للنازحين وفي الخيام المقامة في ساحتها الخارجية؛ والأطفال نيام، ليل الأحد، ما أدى إلى تفحم العديد من الجثث وتقطع بعضها، وفق شهود عيان.

وهز انفجار عنيف المدرسة ومحيطها، وتطايرت أجساد الضحايا وسط صرخات الأهالي وحالة من الهلع، في مشهد وصفه شهود عيان بـ"المروع".

وجراء القصف الوحشي، نقلت سيارة إسعاف واحدة أربعة أكياس تحتوي على أشلاء 12 شهيدًا، بحسب ما أفاد به أحد المسعفين. الأمر الذي يعكس مدى قوة ودموية الهجوم.

ومن جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن فرق الإنقاذ انتشلت 20 جثة، بينها جثامين متفحمة لأطفال ونساء، لافتًا إلى أن العديد من المصابين يعانون من حروق خطيرة.

وأوضح بصل، أن العمليات مستمرة للبحث عن مفقودين محاصرين تحت الأنقاض والنيران التي اشتعلت في المكان، وسط صعوبات كبيرة بسبب شدة الدمار.

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مجزرة مروعة غارة جوية الاحتلال الإسرائيلي مدرسة فهمي الجرجاوي الجيش الاسرائيلي
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