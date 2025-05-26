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أول تعليق من الرئاسة الفرنسية على فيديو صفعة ماكرون من زوجته (فيديو)

03:37 م الإثنين 26 مايو 2025

صفعة ماكرون

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وكالات

علقت الرئاسة الفرنسية على الفيديو المتداول الذي يُظهر تلقي الرئيس إيمانويل ماكرون صفعة على وجهه من زوجته بريجيت عند نزول الطائرة الرئاسية في فيتنام، ونفت صحته في البداية، لكنها أكدت لاحقًا صحته بعد تحقيقات أجرتها وسائل إعلام دولية.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يظهر لحظة مفاجئة أثناء هبوط الطائرة الرئاسية الفرنسية في العاصمة الفيتنامية هانوي، حيث بدا أن الرئيس ماكرون تلقى صفعة على وجهه.

حدث ذلك في مستهل جولته الرسمية في آسيا، التي تهدف إلى توقيع عقود اقتصادية كبيرة، منها صفقة لشراء 20 طائرة من طراز "إيرباص"، إلى جانب مشاريع في مجالات الطاقة النووية المدنية والقطارات فائقة السرعة.

وتظهر اللقطات يدين تلامسان وجه ماكرون عند باب الطائرة المفتوح، ويتضح أن اليدين تعودان إلى زوجته بريجيت، التي كانت ترتدي زيًا أحمر عند النزول. بدا ماكرون متفاجئًا، لكنه استعاد رباطة جأشه سريعًا، ووجه التحية للحضور قبل أن يتقدما معًا نحو سلم الطائرة، حيث حاول الإمساك بذراعها لمساعدتها في النزول لكنها رفضت.

وفي وقت لاحق، أصدر فريق ماكرون توضيحًا أوضح فيه أن المشهد كان مجرد مداعبة ودية بين الزوجين في لحظة استرخاء قبل بدء البرنامج الرسمي للزيارة، مؤكدين أن الحادثة تم تفسيرها بشكل مبالغ فيه من قبل البعض، مشددين على أن العلاقة بينهما تعكس ألفة وحميمية.

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الرئاسة الفرنسية صفعة ماكرون إيمانويل ماكرون بريجيت
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