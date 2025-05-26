ماكرون يطالب بفرض عقوبات كبيرة على بوتين

وكالات

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات كبيرة على الرئيس الفرنسي فلاديمير بوتين، وفق شبكة الجزيرة.

وفي السياق ذاته، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، أنه يفكر في فرض المزيد من العقوبات على روسيا بسبب هجماتها المكثفة التي تشنها على أوكرانيا.

وأعرب ترامب عن شعوره بالاستياء لما يفعله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرًا إلى أنه يتسبب مقتل الكثير من الناس.

وقال في تصريحات للصحفيين قبل أن يستقل الطائرة في نيوجيرسي للعودة إلى واشنطن: "نحن في خضم المباحثات لإنهاء حرب أوكرانيا لكن بوتين يواصل استهداف كييف"، وفقا لما ذكرته العربية.

وفيما يتعلق بالحرب التجارية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتحاد الأوروبي، اعتبر الرئيس الفرنسي أن الرسوم الجمركية "ليست الحل الأمثل لمشكلة الاختلالات التجارية".