إعلام عبري: أمريكا تعمل على طرح مقترح جديد لصفقة تبادل بغزة

وكالات

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعكف على وضع مقترح جديد لصفقة تبادل بغزة وتدرس طرحها خلال الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر، إن مسؤولون في الإدارة الأمريكية يعرقلون توسيع إسرائيل عملية غزة وسط سعي لبلورة مقترح صفقة.

وكانت مصادر قد كشفت عن ترجيحات متزايدة بقرب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف لإطلاق النار في غزة خلال الأيام القليلة المقبلة، بحسب سكاي نيوز، في خطوة يُتوقع أن تكون جزءا من صفقة أوسع تشمل إطلاق الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس بغزة.

وفي وقتٍ سابق، صرح ترامب أنه يعتقد أن لديه أخبارًا سارة قادمة مع حركة حماس بشأن غزة، قائلًا في حديث للصحفيين: "نريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف القتال" في غزة.

وأضاف: "تحدثنا مع إسرائيل ونريد أن نرى ما إذا كان بوسعنا وقف هذا الوضع بأكمله في أقرب وقت ممكن".

وذكرت مصادر في إدارة ترامب أن الأخير يضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب، وأن الرئيس الأمريكي ساخط على استمرار الحرب.