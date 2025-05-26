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مسؤول إسرائيلي ينفي قبول تل أبيب لآخر مقترح لاتفاق تبادل الأسرى

03:10 م الإثنين 26 مايو 2025

تبادل الأسري - أرشيفية

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تل أبيب- (د ب أ)

عقب تقرير لبناني أفاد بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على مسودة جديدة لاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، صرح مسؤول إسرائيلي رفيع بأنه قد تم رفض هذا الاتفاق.

وقال المسؤول، دون أن يدلي بأي تفاصيل إضافية إن: "المقترح الذي تلقته إسرائيل لا يمكن لأي حكومة مسؤولة أن تقبله"، وفقا لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وكانت قناة لبنانية تابعة لحزب الله قد أفادت صباح اليوم الاثنين بأن إسرائيل وافقت مبدئيا على مسودة اتفاق تتضمن وقفا لإطلاق النار لمدة تقارب 70 يوما، يفرج خلالها عن 10 أسرى – خمسة أحياء وخمسة متوفين – على مرحلتين، في تعديل على ما يُعرف بـ"خطة ويتكوف"، التي كانت تنص على وقف إطلاق نار أقصر مقابل الإفراج عن نحو 10 رهائن أحياء.

وأكد المسؤول الإسرائيلي على أنه: "لا توجد نية حقيقية من جانب حماس للمضي قدما في التوصل إلى اتفاق، وإسرائيل لا تزال ملتزمة بإطار عمل ويتكوف."

ووفقا لتقرير قناة الميادين، فإن آخر جولة من المناقشات، التي تمت بوساطة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورجل الأعمال الفلسطيني – الأمريكي بشارة بحبح، قد اختتمت في وقت مبكر صباح اليوم. ولم يذكر التقرير مكان انعقاد هذه المحادثات أو الأطراف المشاركة فيها.

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تبادل الأسرى وقف إطلاق النار تل أبيب
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