وكالات

نقلت وكالة رويترز عن تصريحات للمستشار الألماني فريدرش ميرتس، قوله إنه يعتزم التحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال الأسبوع الجاري، طالبًا منه عدم المبالغة في الهجمات على قطاع غزة.

وأضاف المستشار أن المستوى الحالي للهجمات الإسرائيلية على غزة لم يعد من الممكن تبريره ضمن سياق القتال ضد حركة حماس.

وشنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتسبب القصف الإسرائيلي، ليل الأحد، في اندلاع النيران داخل المدرسة وفي الخيام المقامة في ساحتها الخارجية؛ والأطفال نيام، ما أدى إلى تفحم العديد من الجثث وتقطع بعضها، وفق شهود عيان.