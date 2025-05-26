احتجاجات تشل حركة المرور قرب باريس رفضًا لقانون جديد

(وكالات)

صعد المزارعون الفرنسيون، اليوم الاثنين، احتجاجاتهم بإغلاق عدد من الطرق السريعة قرب باريس، رفضا لمشروع قانون زراعي ستبحثه الجمعية الوطنية الأيام المقبلة، وذلك بحسب ما أفادت به صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية.

وتحركت قوافل زراعية ضخمة في مقاطعتي يفلين وفال دواز، نحو المفاصل المرورية الحيوية، مغلقة طرقًا مثل N118 وN104 ومعلنة بداية أسبوع مشحون قد يمتد إلى ما لا نهاية، بحسب ما أكدت النقابات.

ولا يقتصر التحرك الجديد على رفض مشروع القانون الذي سيُعرض قريبًا على البرلمان، بل يُعد، كما يقول المشاركون، تعبيرًا عن "تراكم الغضب" من سنوات من السياسات المركزية التي لم تأخذ صوت الريف على محمل الجد.

كما يرفض المزارعون وضع المزيد من القيود على استخدام المبيدات، ويخشون من أن يتحول مشروع القانون إلى ضربة جديدة لصغار المزارعين، في وقت تعاني فيه المناطق الريفية من نقص الدعم وتراكم الديون وتأخر الإعانات الأوروبية.

واعتمد المحتجون ما يُعرف في فرنسا باسم "عمليات الحلزون" وهي استراتيجية تعتمد على التحرك البطيء المتعمد بالجرارات لشل حركة السير، في رسالة رمزية تقول: "سيرنا بطيء، لكن غضبنا يتسارع" بحسب الصحيفة الفرنسية.

وأعلن اتحادا "فريسيرا" و"جينيوز أجريكليتشيور"، وهما من أبرز الكيانات النقابية الزراعية في البلاد، أن هذه الاحتجاجات لن تكون لحظية أو رمزية، بل مفتوحة حتى إشعار آخر. "باريس لن تنعم بالهدوء ما لم تنصت لصوت الأرض"، هكذا قال أحد منظمي التحرك من فوق جراره المتوقف على طريق N14.