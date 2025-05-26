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إسرائيل تحرق الأطفال نيامًا.. ماذا حدث في مدرسة الجرجاوي للنازحين بغزة؟ (فيديو)

02:44 م الإثنين 26 مايو 2025

طائرة حربية اسرائيلية

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وكالات

في جريمة مروعة ودون سابق إنذار، شنت طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 20 شخصًا وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتسبب القصف الإسرائيلي، ليل الأحد، في اندلاع النيران داخل المدرسة وفي الخيام المقامة في ساحتها الخارجية؛ والأطفال نيام، ما أدى إلى تفحم العديد من الجثث وتقطع بعضها، وفق شهود عيان.

وهز انفجار عنيف المدرسة ومحيطها، وتطايرت أجساد الضحايا وسط صرخات الأهالي وحالة من الهلع، في مشهد وصفه شهود عيان بـ"المروع".

ومن جانبه، قال الناطق باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن فرق الإنقاذ انتشلت 20 جثة، بينها جثامين متفحمة لأطفال ونساء، لافتًا إلى أن العديد من المصابين يعانون من حروق خطيرة.

وأوضح بصل، أن العمليات مستمرة للبحث عن مفقودين محاصرين تحت الأنقاض والنيران التي اشتعلت في المكان، وسط صعوبات كبيرة بسبب شدة الدمار.

وجراء القصف الوحشي، نقلت سيارة إسعاف واحدة أربعة أكياس تحتوي على أشلاء 12 شهيدًا، بحسب ما أفاد به أحد المسعفين. الأمر الذي يعكس مدى قوة ودموية الهجوم.

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لطفلة فلسطينية تحاوطها النيران وهي تحاول النجاة من المحرقة بعد أن استُشِهد معظم أفراد عائلتها.

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