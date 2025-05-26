ما حقيقة ادعاء بيع "أكياس رمي الجمرات" للحجاج في السعودية؟

القاهرة- مصراوي:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، صورة تظهر رجلًا يمسك كيس كتبت عليه "كيس رمي الجمرات"، وزُعم أنه يباع للحجاج في المملكة العربية السعودية، مقابل 3 دولارات للكيس خلال أداء فريضة الحج.

وتحققت شبكة سي إن إن بالعربية، من الصورة التي تم تداولها بشكل واسع وحصدت على أكثر من مليوني مشاهدة وعشرات الآلاف من التفاعلات، وترافقت مع تعليق يدّعي: "خصصت السعودية أكياس حصى للحجيج للرجم بسعر 3 دولار".

وبحسب سي إن إن، فإن الصورة نُشرت للمرة الأولى في موسم حج عام 1444 هـ (منتصف 2023)، وتحديدًا على موقع صحيفة "الرياضية" السعودية في 28 يونيو 2023، نقلًا عن وكالة الأنباء السعودية (واس)، التي التقطت الصورة داخل منشأة جسر الجمرات، وعلّقت عليها: "صورة التقطت أمس لحاج يمسك داخل منشأة جسر الجمرات بكيس الحصى المعبّأ".

وأوضحت شبكة سي إن إن، أن الادعاء المرافق للصورة غير صحيح، إذ لا يتم بيع الحصى للحجاج، بل تقوم هيئات تابعة لوزارة الحج والعمرة، إلى جانب جمعيات خيرية، بتوزيع أكياس الحصى مجانًا.

ووفقًا لتقرير "الرياضية" عام 2023، فإن مبادرة توزيع أكياس الحصى كانت تتم بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، من خلال شركة "كدانة" للتنمية والتطوير، التابعة للهيئة الملكية لمكة المكرمة، وجمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية، حيث تم توزيع الأكياس بكثافة في مشعر مزدلفة.

ويحتوي كل كيس على 70 حصاة، ويُكتب عليه من الخارج العدد المحدد لرمي كل يوم، من أول أيام عيد الأضحى حتى ثالث أيام التشريق.

يُشار إلى أن الادعاء حول "بيع الجمرات" جرى تداوله بصيغ مشابهة خلال موسم الحج الماضي، وتم نفيه حينها.

كما يعود مشروع تجهيز وتعبئة حصى الجمرات في أكياس إلى موسم حج 2008، حيث أعلن عضو مجلس السقاية والرفادة محمد بن عبود العمودي آنذاك عن توزيع 500 ألف كيس تكفي 1.5 مليون حاج.

ووفق تصريحات مصورة لوكالة واس العام الماضي، قدّر المهندس أحمد الصبحي، أحد منسوبي شركة كدانة، كمية الحصى التي يستخدمها الحجاج بنحو ألف طن، تختلف من موسم إلى آخر، ويتم إعدادها وتنقيتها وغسلها وتجفيفها قبل تعبئتها وتوزيعها مجانًا في مواقع مخصصة بمنطقة جمع الجمار.