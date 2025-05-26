كتبت- سلمى سمير:

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نخبة من مستثمري العملات الرقمية في حفل فاخر نظمه داخل ناديه الخاص للجولف بولاية فيرجينيا، ضمن فعالية حصرية وُصفت بأنها "الأكثر تميزًا في العالم"، بحسب ما ذكرت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية غير أن ضيوف الحفل الذي بلغت تكلفته 1.7 مليون دولار للفرد، خرجوا بانطباعات سلبية، خاصة بشأن مستوى الضيافة والطعام.

وجمع الحفل، الذي خُصص للمستثمرين في العملة الرقمية الرسمية التي أطلقها ترامب والمعروفة بـ"ترامب كوين"، نحو 220 ضيفًا من كبار الشخصيات في مجتمع الكريبتو. ورغم الطابع الرسمي والبذخ الظاهر في التنظيم، إلا أن ما قُدم على موائد العشاء كان محل انتقاد، حيث وصف بعض الضيوف الوجبات بأنها "أسوأ من طعام الطائرات" بحسب "ذا تليجراف"، بينما اشتكى آخرون من قلة المشروبات وضعف الخدمة.

وقُدمت الوجبة، التي تضمنت "سمك هاليبوت محمر مع صلصة الحمضيات وشرائح فيليه لحم بصوص ديمي جلاس"، في أطباق تحمل علامة ترامب، لكنها لم تُرضِ أذواق الحاضرين.

من جهته قال نيكولاس بينتو، أحد المدعوين، لمجلة "وويرد": "إنه أسوأ طعام تناوله في نادٍ يملكه ترامب... الشيء الجيد الوحيد كان الخبز والزبدة". وأضاف: "لم يُقدَّم لي سوى الماء أو نبيذ ترامب. أنا لا أشرب، فشربت الماء فقط، ولم يُملأ كأسي سوى مرة واحدة".

وألقى ترامب، الذي وصل إلى موقع الحفل على متن الطائرة الرئاسية "مارين ون" بعد الضيوف، خطابًا استمر 23 دقيقة، تخلله انحراف عن الموضوع، بحسب الصحيفة، مع إشارات سطحية فقط إلى العملات الرقمية.

وفي كلمته قال ترامب للحضور: "لدينا هنا بعض من أذكى العقول في العالم... أنتم تؤمنون بالعملات الرقمية، وكثيرون بدأوا يؤمنون بها... قد تكون شيئًا مميزًا. من يدري؟".

ورغم الترويج للحفل كمنصة لتبادل الرؤى حول مستقبل العملات الرقمية، غادر ترامب دون أن يجيب عن أسئلة الحضور، فيما نُظم استقبال خاص لأعلى 25 مستثمرًا فقط.