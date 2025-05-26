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الملكة رانيا تكشف سبب غيابها عن احتفالات عيد الاستقلال الأردني الـ 79

01:53 م الإثنين 26 مايو 2025

الملكة رانيا

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القاهرة- مصراوي:

كشفت الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، عن السبب الذي حال دون مشاركتها في الاحتفالات الرسمية بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، التي أُقيمت يوم الأحد، 25 مايو 2025.

وفي منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، نشرت الملكة صورة ظهرت فيها وهي تتابع الحفل عبر شاشة التلفاز من مقر إقامتها في مدينة العقبة، وبجوارها الأميرة إيمان. وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "كل عام ووطننا بألف خير، حفل الاستقلال جنب سيدنا الأحب على قلبي كل سنة. للأسف هالمرة تابعته من العقبة عالتلفزيون، بسبب الالتزام بفترة راحة لعلاج بسيط لألم في الظهر، بعد ما انضميت لنادي الديسك الأردني"، مرفقة تعليقها برمز تعبيري ضاحك.

وأعربت الملكة رانيا عن امتنانها لمساندة ابنتها الأميرة إيمان، مشيدة باهتمامها ودعمها خلال فترة العلاج، وكتبت: "حبيبتي إيمان الله يرضى عليها مش مقصرة".

وتحتفل المملكة الأردنية الهاشمية في 25 مايو من كل عام بذكرى الاستقلال، والتي تعود إلى عام 1946، حين أعلن عن استقلال البلاد عن الانتداب البريطاني، واعتماد النظام الملكي النيابي تحت حكم الأسرة الهاشمية.

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الملكة رانيا احتفالات عيد الاستقلال الأردني الملك عبدالله الثاني
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