فنلندا تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على انتهاك طائرات روسية أجوائها



وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية، اليوم الاثنين، استدعاء السفير الروسي في هلسينكي بافيل كوزنيتسوف للاحتجاج على ما وصفته بـ"انتهاك" طائرات روسية لأجوائها.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون Yle المحلية، بأن فنلندا تتهم روسيا بأن طائرتين حربيتين انتهكتا أجوائها بالقرب من مدينة بورفو الساحلية يوم 23 مايو الجاري.

وتعتزم وزارة الخارجية الفنلندية تسليم مذكرة احتجاج للسفير الروسي بسبب الحادث المزعوم.

وفي فبراير الماضي، استدعت فنلندا السفير الروسي على خلفية اتهامات مماثلة تتعلق بانتهاك مزعوم للأجواء الفنلندية فوق مياه خليج فنلندا.

ومن جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية أكثر من مرة أن الطائرات الروسية تنفذ تحليقاتها بالتوافق التام مع القواعد والقوانين الدولية.