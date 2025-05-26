لوفتهانزا تمدد تعليق رحلاتها إلى إسرائيل حتى 15 يونيو

وكالات

مدّدت مجموعة لوفتهانزا الألمانية، اليوم الاثنين، تعليق رحلاتها إلى مطار بن جوريون في إسرائيل حتى منتصف يونيو المقبل.

وأعلنت المجموعة، في بيان، أنها قررت، بعد تقييم الوضع، تمديد تعليق الرحلات من وإلى تل أبيب حتى 15 يونيو، بدلًا من الموعد السابق في 8 من الشهر نفسه، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتضم مجموعة لوفتهانزا الألمانية 5 شركات، بينها الخطوط السويسرية والنمساوية.

وعلّقت الشركة رحلاتها إلى إسرائيل بعد سقوط صاروخ يمني في مطار بن جوريون وفشل الدفاعات الجوية في اعتراضه.

وتعطلت حركة الملاحة الجوية في مطار بن جوريون الإسرائيلي، أمس الأحد، على إثر صاروخ أُطلق من اليمن والذي تسبب في تعطيل حركة الطيران ووقف عمليات الهبوط لفترة مؤقتة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وقالت الصحيفة، إن عددًا من الرحلات الجوية واجهت صعوبات في الهبوط، واضطرت إلى البقاء في الأجواء أو تغيير مسارها، نتيجة إطلاق الحوثيين صاروخ تجاه إسرائيل.

ومن جانبها، أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، على لسان الناطق العسكري باسمها يحيى سريع، مسؤوليتها عن استهداف المطار الإسرائيلي.

وقال سريع، في بيان أمس الأحد، "قوتنا الصاروخية نفذت عملية استهدفت مطار اللد (بن جوريون) بمنطقة يافا المحتلة"، مشيرًا إلى أن العملية تسببت في عرقلة عدد من العمليات في المطار الذي تم استهدفته.