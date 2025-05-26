لتسريبه معلومات حساسة عن المملكة.. السعودية: إعدام مواطن "تعزيرًا"

القاهرة- مصراوي:

الرياض – نفّذت السلطات السعودية، اليوم الإثنين، حكم الإعدام "تعزيرًا" بحق مواطن سعودي أدانته المحكمة المختصة بارتكاب عدة جرائم وصفتها بـ"الإرهابية"، شملت التجسس لصالح تنظيم خارجي، وتسريب معلومات حساسة، وحيازة أسلحة وذخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية في بيان رسمي نُشر عبر وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وقالت الوزارة في بيانها إن المواطن المدعو محمد بن عبدالله بن مبارك الراشد، سعودي الجنسية، "أقدم على ارتكاب عددٍ من الجرائم الإرهابية تمثلت في خيانته للأمانة، والتجسس لصالح أحد التنظيمات الإرهابية مستغلًا بذلك موقعه الوظيفي، وقيامه بتسريب معلومات حساسة لعددٍ من المتربصين بأمن المملكة في الخارج، إلى جانب حيازته أسلحة وذخيرة دون مسوغ نظامي".

وأوضح البيان أن الجهات الأمنية المختصة تمكنت من القبض على الراشد بعد توفر الأدلة والمعلومات حول أنشطته، مشيرًا إلى أنه خضع للتحقيق، وتمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي أصدرت بحقه حكمًا نهائيًا يقضي بقتله "تعزيرًا"، بعد استكمال كافة مراحل الاستئناف، وتصديق الحكم من المحكمة العليا، وإصدار أمر ملكي بتنفيذ العقوبة.

وأضافت وزارة الداخلية: "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرًا بحق الجاني يوم الإثنين، 28 ذو القعدة 1446هـ، الموافق 26 مايو 2025م، في منطقة القصيم"، مؤكدة أن الحكم يأتي "في إطار التزام الدولة بالحفاظ على أمنها الوطني، وردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمن البلاد أو التعاون مع جهات أو تنظيمات معادية".

وشددت الوزارة في ختام بيانها على أن "حكومة المملكة العربية السعودية ماضية في تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من تُثبت إدانته بارتكاب مثل هذه الجرائم الخطيرة، ولن تتهاون مع من يعبث بأمن الوطن أو يستهدف مقدراته".