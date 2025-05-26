حكومة غزة: الاحتلال استهدف 241 مركزًا لإيواء النازحين بالقطاع



وكالات

علق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، على قصف الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي آلاف النازحين في غزة، قائلًا إنها "مجزرة وحشية راح ضحيتها 31 شهيدًا".

واعتبر المكتب، أن قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين هو "امتداد للتطهير العرقي والإبادة المستمرين منذ 600 يوم".

وأفاد المكتب الحكومي بغزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف 241 مركزًا للإيواء والنزوح لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا المدنيين، موضحًا أن مجازر الاحتلال تهدف إلى إسقاط المنظومة الصحية وتدمير المستشفيات وإخراجها عن الخدمة.