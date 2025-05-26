اكتشاف بترولي جديد في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية



الكويت- (د ب أ)

أعلنت حكومتا الكويت والمملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، أن عمليات الوفرة المشتركة تمكنت من اكتشاف بترولي جديد في حقل شمال الوفرة (وارة - برقان) والذي يقع على بعد 5 كيلومترات شمال حقل الوفرة.

وقالت وزارة النفط في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن تدفق البترول من مكمن (وارة) في البئر "شمال الوفرة" (وارة برقان -1) بمعدل كميات يتجاوز 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).

وذكرت أن هذا الاكتشاف يعد الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في منتصف عام 2020.

وشددت على الأهمية الكبيرة لهذا الاكتشاف نظرا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.