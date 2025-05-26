حماس تتهم إسرائيل بارتكاب مجازر وتطالب بتحرك دولي لوقف الحرب

وكالات

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، في بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، القوات الإسرائيلية بمواصلة ارتكاب "مجازر مروعة" ضد المدنيين في قطاع غزة، مؤكدة أن الهجمات الجوية الإسرائيلية خلال الساعات الأخيرة أودت بحياة عشرات الفلسطينيين، معظمهم من النساء والأطفال.



وقالت الحركة إن طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم مدرسة فهمي الجرجاوي في حي الدرج شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى منزل يعود لعائلة عبد ربه في بلدة جباليا شمالي القطاع، وهو ما وصفته بأنه يمثل "ذروة الفجور" في عمليات القصف، ويعكس "سياسة الأرض المحروقة" التي تنتهجها إسرائيل منذ بداية الحرب المستمرة منذ عدة أشهر.



وأشار البيان إلى أن الجثامين التي تم انتشالها من مواقع القصف شملت عدداً كبيراً من الأطفال، وبعضها كان متفحمًا أو غير قابل للتعرف، مضيفًا أن من بين الضحايا تسعة أطفال من عائلة واحدة هي عائلة النجار، قتلوا في ضربة جوية منفصلة.



وحذّرت الحركة من ما وصفتها بـ"محاولات إسرائيلية للتنصّل من المسؤولية"، عبر الإعلان عن فتح تحقيقات أو الادعاء بعدم توفر معلومات حول بعض الضربات. واعتبرت "حماس" أن التحقيقات الإسرائيلية السابقة لم تُفضِ إلى أي محاسبة، وشكّكت في جديتها، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تهدف فقط إلى التخفيف من الضغوط الدولية.



وفي السياق نفسه، اعتبرت الحركة أن التصعيد الأخير يعكس ما أسمته "الطبيعة الفاشية" للحكومة الإسرائيلية، متهمة إياها باستغلال "غياب الردع الدولي" و"الصمت العالمي"، في ظل استمرار الحصار وإعاقة دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.



ودعا البيان إلى تحرك عربي وإسلامي أوسع، يشمل خطوات دبلوماسية واقتصادية مثل قطع العلاقات وسحب السفراء من الدول التي تربطها علاقات مع إسرائيل، بالإضافة إلى الضغط لوقف العمليات العسكرية، ورفع الحصار عن غزة.



كما طالبت "حماس" مجلس الأمن الدولي، والمحكمة الجنائية الدولية، باتخاذ إجراءات فورية لوقف ما وصفته بـ"حرب الإبادة"، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية دون قيود.