ترامب ينتقد زيلينسكي: كل ما يصدر عنه يسبب المشاكل

(وكالات)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، معتبرًا أن تصريحاته تضر ببلاده وتؤجج النزاع مع روسيا، بدلًا من أن تخدم مساعي التهدئة.

وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن زيلينسكي "لا يقدم أي خدمة لبلاده بالطريقة التي يتحدث بها"، مضيفًا: "كل ما يصدر عنه يسبب المشاكل... لا يعجبني ذلك، ومن الأفضل أن يتوقف". وأردف الرئيس الأمريكي: "لو كنت في البيت الأبيض، لما اندلعت هذه الحرب أساسًا".

ووصف ترامب الحرب المستمرة بأنها "حرب بين زيلينسكي وبوتين وبايدن"، مؤكدًا أنه ليس طرفًا فيها، لكنه يسعى، بحسب قوله، إلى "إخماد الحرائق الكبيرة والقبيحة التي أشعلها الآخرون بسبب الكراهية وسوء الإدارة".

وكانت مدينة إسطنبول التركية قد شهدت لقاءً تفاوضيًا نادرًا بين الوفدين الروسي والأوكراني، عُقد في 16 مايو الجاري، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أبدى استعداد بلاده للانخراط في "محادثات مباشرة دون شروط مسبقة" مع الجانب الأوكراني.

