أول تعليق من مؤسسة غزة الإنسانية على استقالة مديرها

وكالات

علّقت "مؤسسة غزة الإنسانية" على استقالة مديرها التنفيذي الأمريكي جيك وود، معربة عن "خيبة أملها" من قراره المفاجئ، بحسب ما نقلته شبكة سي إن إن، وذلك في أعقاب الجدل الواسع الذي أثارته آلية توزيع المساعدات الجديدة في قطاع غزة، المدعومة من شركات أمريكية خاصة.

وقالت المؤسسة في تصريحات لشبكة CNN، إن "المعارضين لعملنا ركزوا على تدمير المشروع بدلًا من دعم إيصال المساعدات للمحتاجين".

وأضافت أن استقالة وود تمثل "خسارة في لحظة حرجة"، بينما تتواصل محاولات إدخال المساعدات إلى القطاع وسط اعتراضات من مؤسسات دولية ومخاوف من توظيف العمل الإنساني لأغراض سياسية.

وكان وود قد أعلن استقالته بشكل مفاجئ يوم الأحد، قائلاً إنه لا يستطيع المضي قدمًا دون المساس بـ"مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية" التي يلتزم بها، في ظل ما وصفه بـ"عدم إمكانية تنفيذ الخطة الحالية وفق المعايير الإنسانية الدولية".