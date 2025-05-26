إعلان

إصابة 11 شخصا في إطلاق نار بولاية ساوث كارولينا الأمريكية

11:30 ص الإثنين 26 مايو 2025

الشرطة الأمريكية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

ساوث كارولينا - (أ ب)

أصيب 11 شخصا على الأقل وجرى نقلهم إلى المستشفيات بعد إطلاق نار ليل الأحد في بلدة ساحلية بولاية ساوث كارولينا الأمريكية، حسبما أفادت السلطات.

ولم تكشف شرطة مقاطعة هوري عن حالات أي من المصابين في إطلاق النار الذي وقع حوالي الساعة 9:30 مساء يوم الأحد في ليتل ريفر.

وقالت شرطة مقاطعة هوري على وسائل التواصل الاجتماعي إن المحققين كانوا يتلقون بلاغات عن وصول المزيد من الأشخاص إلى المستشفى في سيارات خاصة.

وبعد نحو 90 دقيقة من إطلاق النار، وصفته الشرطة بأنه حادث فردي، مؤكدة عدم وجود أي خطر على المجتمع.

ولم تصدر السلطات أي معلومات عن المشتبه بهم المحتملين أو ما أدى إلى إطلاق النار.

ووقع إطلاق النار في شارع سكني يضم عددا قليلا من شركات القوارب بالقرب من الممر المائي الداخلي الساحلي.

وأظهرت مقاطع فيديو من الموقع عشرات سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف تهرع إلى المنطقة وتخرج منها.

وقالت المتحدثة باسم مدينة نورث ميرتل بيتش، لورين جيسي، إن رجل شرطة من المدينة، أطلق النار على ساقه عن طريق الخطأ، أثناء تعامله مع حادث إطلاق النار، وذلك في مرسى يقع على بعد نحو 5 كيلومترات.

وأضافت جيسي أن رجل الشرطة تم نقله إلى المستشفى وهو في حالة مستقرة.

وتقع ليتل ريفر على بعد نحو 32 كيلومترا شمال شرق ميرتل بيتش.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الشرطة الامريكية إطلاق نار ولاية ساوث كارولينا الأمريكية اصابة اشخاص
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الطريق إلى البرلمان".. مجدي الجلاد يكشف تفاصيل المنافسة بين مستقبل وطن والجبهة الوطنية